Cuba di nuovo al buio per l'arrivo dell'uragano Rafael

Roma, 7 nov. (askanews) - Cuba di nuovo al buio a meno di un mese dal blackout che ha coinvolto tutta l'isola a causa di un grosso danno al sistema elettrico, per il passaggio dell'uragano Rafael che si è abbattutto con venti fortissimi e piogge torrenziali.

Il National Hurricane Center (NHC) lo ha classificato come uragano di categoria 3 quando ha toccato terra nella provincia di Artemisa con venti fino a 185 km orari, mandando in tilt nuovamente il sistema elettrico. Nove delle 15 province sono state messe in stato d'allerta. Almeno 70mila persone sono state evacuate per sicurezza. Strade deserte e attività chiuse anche all'Avana.