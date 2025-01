Crosetto in Ucraina vede Zelensky e rinnova l'impegno dell'Italia

Kiev, 16 gen. (askanews) - Il ministro della Difesa Guido Crosetto al termine della sua visita ufficiale in Ucraina ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Un incontro durante il quale Crosetto ha ribadito l'impegno dell'Italia negli aiuti militari a Kiev, mentre la prossima settimana verrà approvato l'undicesimo pacchetto di aiuti del Governo. "Questo è il momento per aumentare gli

aiuti, questo è il momento più importante degli ultimi tre anni", ha detto il ministro.

Crosetto ha inoltre spiegato che il pacchetto di aiuti per l'Ucraina "è secretato". "Abbiamo aiutato il popolo ucraino - ha sottolineato il ministro da Kiev al termine dell'incontro con Zelensky - a difendere la propria libertà, a difendere le proprie infrastrutture. Molto spesso i nostri aiuti sono stati confusi come aiuti per attaccare la Russia: i nostri sono stati aiuti che hanno consentito a questo popolo di salvare magari una scuola, un ospedale, un'infrastruttura critica. Questa è una nazione dove per molte ore al giorno non c'è l'elettricità, è una nazione nella quale ci sono persone che non possono più andare a scuola, ospedali distrutti. Abbiamo contribuito ad alleviare queste sofferenze - ha aggiunto - che è facile vivere dal salotto di casa in Italia, criticando gli aiuti, è molto più difficile vivere quando si lotta per la propria libertà, per la propria indipendenza e ci si sente abbandonati dal mondo".