Crosetto in Qatar, preoccupazione per possibile allargamento del conflitto

Doha, 18 ott. (askanews) - "Se si supererà quella linea di demarcazione tra la razionalità e la follia, può esplodere non soltanto la Striscia di Gaza ma anche il nord di Israele, anche la Siria, anche la Cisgiordania. L'effetto sul mondo arabo delle immagini, come quelle che abbiamo visto dell'ospedale, sono incomprensibili da parte occidentale e potrebbero portare la guerra su nuovi fronti anche a Nord di Israele. Stiamo lavorando per prevenire un ulteriore deterioramento della situazione. Dobbiamo perseguire la pace e buttare acqua sul fuoco".

Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, commentando l'attacco all'ospedale di Gaza e gli sviluppi della nuova crisi in Medio Oriente, al termine del suo incontro, in Qatar, con l'Emiro Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani e con il Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa del Qatar Khalid bin Mohammed Al-Attiyah, con i quali si è confrontato su argomenti di attualità, sottolineando il comune impegno nel rafforzare la collaborazione tra Qatar e Italia.

"In questo momento - ha precisato il ministro - sono più i civili, i bambini e le donne che stanno subendo le perdite maggiori. E allora bisogna separare i terroristi di Hamas dal popolo palestinese. Un popolo che da decenni vive in condizioni drammatiche e, molto spesso, viene utilizzato come scudo da terroristi che hanno come unico scopo quello di combattere l'Occidente o Israele".

