Croazia alle urne, sfida tra premier Plenkovic e presidente Milanovic

Roma, 17 apr. (askanews) - Croati alle urne per le elezioni parlamentari. Ad affrontarsi sono il presidente populista in carica, Zoran Milanovic, e il primo ministro, Andrej Plenkovic, alla ricerca di un nuovo mandato.

A marzo, Milanovic, che ricopre il ruolo in gran parte cerimoniale di presidente, ha annunciato che si sarebbe candidato alle elezioni parlamentari con il suo Partito Socialdemocratico (SDP) per sfidare il suo avversario politico di lunga data Plenkovic. Sarebbe la prima volta in Croazia che un presidente diventa il primo ministro eletto. Tuttavia, i sondaggi d'opinione prima delle elezioni prevedono una vittoria elettorale per il partito del primo ministro, l'Unione Democratica Croata HDZ, e la riconferma di Plenkovic.