Costellazioni di Negroni fa tappa a Bologna per "illuminare" DumBO

Milano, 13 dic. (askanews) - È un invito alla creatività aperto ai giovani italiani nel campo della progettazione per ripensare un'area di 915mq all'interno di DumBO, il Distretto Urbano Multifunzionale di Bologna. Con questo obiettivo si apre la 'Call for ideas' di Costellazioni, il progetto di Negroni quest'anno rivolto a architetti, designer, creativi, professionisti e studenti tra i 18 e i 35 anni, ma anche istituti e associazioni di tutta Italia.

Un'occasione per offrire alle nuove generazioni l'opportunità di diventare protagonisti del cambiamento, attraverso un progetto di rigenerazione urbana che trasformi uno spazio di recupero in un simbolo di aggregazione intergenerazionale e di rinnovamento urbano. Per partecipare c'è tempo fino al 28 gennaio 2024.

A valutare le candidature e a decretare il progetto vincitore saranno l'architetto di fama internazionale, Mara Servetto, co-founder dello studio Migliore+Servetto, e il sociologo e fondatore di Future Concept Lab, Francesco Morace, insieme ai rappresentanti di DumBO e del brand. Protagonisti d'eccezione, inoltre, Martina Socrate e Nikola Greku, che vestiranno i panni di 'narratori digitali' di Costellazioni.

Dopo gli eco-murales di Borgo Universo (Aielli - AQ) e di Roma anche quest'anno Costellazioni valorizza la creatività giovanile come leva per la crescita, ma anche le iniziative dal forte impatto sociale, che sono gli asset dell'impegno etico del marchio della Stella, leader nella salumeria italiana di alta qualità.

Con Costellazioni largo, dunque, alle idee con l'obiettivo di offrire alla comunità un ambiente partecipativo, aperto e polivalente e, allo stesso tempo, di creare un polmone verde dentro DumBo a disposizione della città.

Costellazioni di Negroni è un progetto nato nel 2022 per raccontare e sostenere quelle iniziative che contribuiscono al rilancio e al miglioramento dei territori attraverso il coinvolgimento dei più giovani. Ora è tutto pronto peraccendere una 'nuova stella', questa volta all'interno di DumBO, hub europeo che ha rimesso a disposizione della città di Bologna l'ex scalo merci del Ravone, destinando capannoni e aree aperte a cultura, arte, socialità, musica e sport.

La 'Call for ideas' è aperta a tutti i creativi e progettisti delle discipline interessate alla qualità artistica, sociale e urbana degli spazi pubblici, in forma singola o associata, maggiorenni under35. Per partecipare è necessario inviare la propria proposta utilizzando l'apposito modulo presente sul sito di DumBO (https://dumbospace.it/progetto-costellazioni/). Il vincitore avrà la possibilità di essere coinvolto alla realizzazione del progetto.

Maggiori info e bando su www.negroni.com/it/costellazioni-2023.