Corvetto, Ceccardi (Lega): è preludio già visto banlieue francesi

Roma, 4 dic. - "Quello che stiamo registrando in Italia in determinate città metropolitane come Milano o Roma, lo abbiamo già visto in Francia, un Paese che ha subìto l'immigrazione selvaggia ben prima di noi. Le banlieue parigine incendiate qualche anno fa sono il preludio di quello che avverrà presto in Italia e il caso di Corvetto va esattamente in questa direzione. Nella città metropolitana di Milano il 20% dei cittadini sono immigrati e Milano è prima per numero di reati in Italia. Questi dati, che sono inoppugnabili, debbono essere analizzati molto attentamente. Ci sono molti giovani di seconda o terza generazione che vivono in un contesto culturalmente non italiano. In questi contesti difficili, dove c'è un'alta percentuale di immigrazione, si commettono più reati. Basta vedere la popolazione carceraria del centro-nord: in alcune carceri l'80% dei detenuti sono immigrati". Lo ha detto l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi, intervenendo a "E' sempre Cartabianca" su Rete 4.