Roma, 3 ago. (askanews) - Centinaia di persone in corteo a Londra sventolano le bandiere palestinesi in questo sabato pomeriggio con cartelli come "Basta armi a Israele" e "Palestina Libera", e scandendo slogan come "Israele stato terrorista". Il conflitto fra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza compirà 10 mesi il 7 agosto.