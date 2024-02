Cortei studenti, Parolin: manganelli? Sono certamente un fallimento

Roma, 26 feb. (askanews) - Come affermato dal Capo dello Stato, i manganelli come modalità per gestire la piazza degli sudenti "sono certamente un fallimento. Ma credo che tutti siamo chiamati ad essere ragionevoli". Lo ha detto il Segretario di Stato Vaticano, card. Pietro Parolin ai giornalisti a margine di una iniziativa all'ospedale Idi di Roma, commentando le manifestazioni studentesche di Pisa.

Un "appello alla ragionevolezza", ha spiegato Parolin, da applicare soprattutto se ci sono "delle proteste che si possono manifestare nei modi giusti. Sì - ha concluso il porporato - bisogna sempre trovare la maniera giusta per esprimere anche le proprie necessità e le proprie esigenze e nello stesso tempo essere disponibili ad accoglierle".