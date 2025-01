Corea del Sud, aereo prende fuoco in pista: salvi i 176 passeggeri

Busan, 29 gen. (askanews) - Disastro aereo sfiorato in Corea del Sud. La parte posteriore di un Airbus A321 ha preso fuoco martedì in un aeroporto della Corea del Sud, costringendo all'evacuazione le 176 persone a bordo. L'aereo della Air Busan doveva volare verso Hong Kong dall'aeroporto internazionale di Gimhae, nel sud-est di Busan, ha affermato il ministero dei trasporti in una nota.

La Corea del Sud il mese scorso ha subito il peggior disastro aereo sul suo suolo, quando un Boeing 737-800 della Jeju Air, in volo dalla Thailandia a Muan il 29 dicembre, è atterrato di fortuna ed è esploso in una palla di fuoco dopo essersi schiantato contro una barriera di cemento.

Nell'incidente sono morti 179 dei 181 passeggeri e membri dell'equipaggio a bordo.