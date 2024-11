Cop29, Omm: allarme rosso clima, non rinunciare a obiettivo 1,5 gradi

Baku, 11 nov. (askanews) - "Ancora una volta, lanciamo un allarme rosso" ha affermato Celeste Saulo, Segretario generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale (Omm), parlando alla Cop29 di Baku, in Azerbaigian. Saulo ha descritto il ritmo del cambiamento climatico come "allarmante", chiedendosi cosa vedrà "la prossima generazione".

"Le temperature sono solo una parte del quadro. I cambiamenti climatici si manifestano sotto i nostri occhi quasi quotidianamente sotto forma di fenomeni meteorologici estremi. Quest'anno abbiamo assistito a piogge e inondazioni da record e a terribili perdite di vite umane in molti Paesi" ha affermato. "Certamente non rinunceremo all'obiettivo di 1,5 gradi - ha concluso - abbiamo la responsabilità di mantenerlo in cima alla nostra agenda".