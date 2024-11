COP29, Capaccioli (GBC Italia): priorità edilizia sostenibile

Roma, 18 nov. - Per Fabrizio Capaccioli, Presidente di Green Building Council Italia, intervenuto in occasione dell'evento a Baku per la COP29 Città e Territori, riprogettare e rigenerare i tessuti urbani nel terzo millennio, "ci sono temi prioritari da affrontare come la costruzione sostenibile", promossa da GBC Italia "attraverso i protocolli energetico-ambientali, verso la sostenibilità edilizia".

"Dobbiamo immaginare un percorso di crescita virtuoso all'interno delle città guardando a città policentriche e multifunzionali", ponendo al centro il tema sociale delle periferie, ha aggiunto.