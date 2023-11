Cop28, Guterres: completa eliminazione graduale combustibili fossili

New York, 30 nov. (askanews) - Antonio Guterres, Segretario generale delle Nazioni Unite, ha affermato che i colloqui sul clima di quest'anno dovrebbero mirare a una completa "eliminazione graduale" dei combustibili fossili, insistendo sull'obiettivo climatico di 1,5 gradi C che per il numero uno dell'Onu "non è morto, è vivo".

Parlando all'agenzia di stampa francese AFP prima di imbarcarsi sul volo per partecipare alla conferenza Cop28 a Dubai, Guterres ha sottolineato di essere "fortemente a favore di un linguaggio che includa l'eliminazione graduale, anche con un quadro temporale ragionevole" dei combustibili fossili, perché "abbiamo il potenziale, le tecnologie, la capacità e il denaro - poiché i soldi ci sono, la questione è assicurarsi che vadano nella giusta direzione - per fare ciò che è necessario, non solo per mantenere vivi gli 1,5 gradi. L'unica cosa che ancora manca è la volontà politica".