Cop 28, Meloni: obiettivi clima lontani, serve una svolta

Dubai, 2 dic. (askanews) - "Questo vertice, per il quale ringrazio la leadership degli Emirati Arabi Uniti, è un momento chiave nei nostri sforzi per contenere l'aumento della temperatura globale entro gli 1,5°C. Abbiamo raggiunto il primo bilancio globale e, sebbene ci siano ragioni per essere ottimisti, l'obiettivo rimane lontano. La COP28 deve essere un punto di svolta. Siamo chiamati a stabilire una direzione chiara e a mettere in atto azioni concrete ragionevoli ma concrete". Così la presidente del Consiglio Giorgia

Meloni, intervenendo all'assemblea plenaria della Cop 28 di Dubai.