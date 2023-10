Continuano i progressi al Milan Fintech Summit

Milano, 12 ott. (askanews) - In occasione della seconda giornata del Milan Fintech Summit abbiamo parlato con Leda Glyptis, Industri Exper, Author and Advisor, keeynote speaker:

"Qui al Milan Fintech Summit ho trovato un fantastico gruppo di partecipanti, ottime aziende e contenuti eccezionali. Siamo in un momento interessante perché il settore delle tecnologie finanziarie si è evoluto negli ultimi quindici, vent'anni. Abbiamo fatto progressi incredibili, ma questi progressi non sono stati così veloci o completi come avremmo desiderato, in particolare quando guardiamo alle valutazioni della sostenibilità, sia dal lato umano che da quello ambientale. C'è ancora molto lavoro da fare e speriamo in un'accelerazione del sistema, perché la tecnologia è pronta. Gli attori con buone idee in Europa, in particolare in collaborazione con i regolatori che spingono davvero per una maggiore prudenza e sostenibilità sui mercati finanziari, ci danno speranza".