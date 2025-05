Continental è Top Sponsor e Official Tyre del Giro d'Italia 2025

Lecce, 14 mag. (askanews) - Continental è nuovamente tra i protagonisti del Giro D'Italia in qualità di top sponsor e Official Tyre. Il brand riconferma la partnership con RCS Sports & Events fino al 2027, estendendola da quest'anno anche alla stagione delle "Grandi Classiche". In occasione della quarta tappa di quasi 200 km tra Alberobello e Lecce è intervenuto Giorgio Cattaneo, Responsabile Comunicazione di Continental Italia, che ha illustrato l'impegno attivo e costante dell'azienda:

"Dopo i risultati molto positivi dell'anno scorso, anno 2024, nel quale avevamo soltanto la piattaforma Giro d'Italia, abbiamo deciso di estendere la nostra presenza nel mondo del ciclismo, anche alle classiche del mese di marzo. Ovviamente noi abbiamo il Giro d'Italia e il Giro E che sono il clou della nostra presenza, poi avremo il Giro Woman nel mese di luglio, il Giro Next Gen e chiuderemo la stagione in ottobre con la Lombardia. È una piattaforma che ormai ci consente di fare comunicazione tutto l'anno. Siamo convinti che il ciclismo ci sta dando questa opportunità".

Protagonisti per Continental sono i propri prodotti premium sui quali il brand investe da anni sullo sviluppo tecnologico in termini di sicurezza, innovazione e sostenibilità:

"Abbiamo due prodotti bandiera nella piattaforma ciclismo. Uno è qui al Giro, è presente qui allo stand, è lo Season Contact 2. Ha avuto una grandissima evoluzione nell'ultimo periodo, anche in termini di qualità, di performance, di chilometraggio, di silenziosità, di comfort. Per quanto riguarda invece il Giro E, abbiamo l'Ultra Contact NXT. È il prodotto che sul mercato ha la maggiore percentuale di materiali riciclati, arriva fino al 65%. È una scelta strategica per il gruppo Continental, è una scelta che desideriamo perseguire. È molto importante per chi produce premium porsi il problema dell'utilizzo corretto delle risorse. Uno dei concetti che vogliamo portare al nostro consumatore finale e che abbiamo la possibilità di contattare direttamente in eventi come questo, è un po' il nostro obiettivo, che è quello di fare in modo che il consumatore finale, quando sceglie un prodotto, lo scelga consapevolmente. Uno pneumatico premium può esaltare le performance di una vettura, può garantire sicurezza, può garantire, tramite la ricerca con la quale è sviluppato, prestazioni di alto livello".

Il brand, in occasione della 108ava edizione della Corsa Rosa, offre anche dei punti di contatto nei villaggi di partenza e arrivo di ogni tappa dell'evento. Chi vorrà avrà l'occasione di capire le caratteristiche dei prodotti e in che cosa sono in grado di fare la differenza. Inoltre nel Giro-E sarà presente il Continental Green Fun Village, che coinvolgerà i visitatori in un'experience originale.

