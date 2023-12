Conte: Schlein federatrice centrosinistra? Delle correnti Pd spero...

Roma, 18 dic. (askanews) - "Per quanto riguarda la questione del federatore. Mi auguro che Elly Schlein sia una grande federatrice delle correnti del Pd e ne ha proprio bisogno il Pd di fare chiarezza al proprio interno sui vari passaggi. Per quanto riguarda il M5s noi non abbiamo bisogno di federatori, noi facciamo sintesi politica su tutti i passaggi e assumiamo posizioni chiare": lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte, in una conferenza stampa in diretta sui suoi canali social, in cui ha annunciato che ha chiesto il giurì per fare chiarezza sulle menzogne dette dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni sul Mes.

"Quindi mi piacerebbe che il Pd, federando tutte le correnti - io con Elly Schlein lavoro bene, ma il suo compito è impegnativo - possa fare chiarezza sulla questione morale. Nel fine settimana con tanti padri nobili non ho visto una posizione chiara. Come mi aspetto che si chiariscano i contorni della transizione ecologica, con un sindaco del Pd a Roma che sta realizzando un inceneritore".