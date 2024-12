Consumo suolo, Laporta (Ispra): ruolo importante spetta a Comuni

Roma, 3 dic. (askanews) - "Un ruolo importante spetta ai comuni con la riqualificazione urbana e la programmazione corretta degli spazi all'interno della città. Dobbiamo implementare gli spazi verdi delle nostre aree urbane, le soluzioni possono essere in parte basate sulla naatura ma vanno anche riutilizzate quelle aree che sono state già gravate da insediamenti industriali negli anni precedenti o zone che devono essere bonificate. Diminuendo quindi il degrado del suolo e intervenendo peraltro con la manutenzione sulle nostre infrastrutture".

Lo ha dichiarato Stefano Laporta, Presidente ISPRA e SNPA, indicando alcuni percorsi di soluzione, in occasione della presentazione dell'undicesimo rapporto SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici" che in questa edizione pubblica le stime per tutte le regioni, le province e i comuni italiani relative al 2023. Ad accompagnare il report, l'EcoAtlante il quale, oltre a rappresentare un vero e proprio viaggio nell'ambiente italiano, consente di consultare e scaricare le mappe dettagliate del consumo di suolo e di personalizzarle in base alle proprie esigenze.