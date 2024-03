Congresso Pse a Roma per Schmit candidato a Commissione europea

Roma, 2 mar. (askanews) - Il Pse si ritrova al centro congressi "La Nuvola" all'Eur a Roma per lanciare la campagna elettorale per le europee. I socialisti europei sono qui per ufficializzare la scelta di Nicolas Schmit come candidato alla presidenza della Commissione europea e per approvare il 'manifesto' programmatico in vista del voto di giugno.

In un'intervista a Repubblica il candidato lussemburghese e commissario europeo al Lavoro ha definito Meloni "un lupo travestito da pecora" accusando la premier di "non aver mai preso le distanze davvero dal fascismo".

All'evento sono registrate "più di mille persone", mentre "i delegati sono 500 da tutta Europa, a cui si aggiungono i 150 giovani socialisti europei". Il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia:

"Il nostro candidato è Schmit, Von der Leyen è la candidata dei popolari. Speriamo di beccare qualche voto in più e indicare il nostro candidato", ha sottolineato.

Presenti anche primi ministri come lo spagnolo Pedro Sanchez e il tedesco Olaf Scholz.