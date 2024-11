Confronto e dibattiti al Forum dei Premiati Balzan a Roma

Roma, 22 nov. (askanews) - È andato in scena il Forum interdisciplinare dei Premiati Balzan, un'occasione di confronto pubblico sulle materie premiate, all'Accademia Nazionale dei Lincei (Palazzo Corsini). Abbiamo parlato con Michael N. Hall, Biozentrum dell'Università di Basilea per Meccanismi biologici dell'invecchiamento:

"Studiamo il segnale TOR e lo analizziamo nel contesto delle malattie, in particolare nel contesto del diabete e del cancro. Ho due laboratori, uno dei quali si trova presso l'Università di Basilea, dove studiamo il segnale TOR in relazione al cancro, analizzando come il TOR iperattivo causi il cancro. È proprio in quest'area che utilizzeremo il supporto ottenuto dalla Fondazione Balzan per approfondire la comprensione di come il TOR iperattivo causi il cancro".