Con Liberali Cristiani Democratici la Lega si allarga al centro

Roma, 6 feb. - Un nuovo passo verso l'inclusione del centro moderato all'interno della Lega e nella coalizione di centrodestra.

Il Segretario della Lega, Senatore Matteo Salvini e il Presidente dell'Associazione Liberali Cristiano Democratici (LCD), On. Andrea de Bertoldi, hanno sottoscritto un patto federativo che segna un'allargamento significativo della Lega verso l'area liberale, cristiana e moderata.

Il Presidente di LCD, l'On. Andrea de Bertoldi, ha sempre sostenuto l'importanza per la coalizione di centrodestra di estendere il proprio perimetro di riferimento, in modo da rafforzare l'azione di Governo e sottolinea l'importanza di tutti coloro che oggi in Italia si riconoscono nei valori della democrazia, del liberalismo e del cristianesimo e intendono veder crescere l'efficienza e l'efficacia delle Politiche Pubbliche, senza ridurre la qualità dei servizi.

Il Segretario Federale della Lega, Sen. Matteo Salvini, riprendendo la matrice tradizionale e valoriale cristiana della Lega, al fine di rafforzare i legami con l'area politica liberale e moderata, ha deciso di avviare un percorso di allargamento e rafforzamento al centro, che rappresenta un valore aggiunto per la Lega e per la coalizione.

L'accordo tra la Lega e LCD non costituisce solo un accordo politico, ma intende rappresentare al meglio la volontà di allargamento di una coalizione di centrodestra sempre più inclusiva, a testimonianza dell'importanza di un percorso condiviso con le forze liberali e moderate che oggi rappresentano una parte significativa del panorama italiano.

L'Associazione Liberali Cristiano Democratici, LCD, nasce proprio con l'obiettivo di sviluppare in Italia una cultura politica che unisce tre grandi correnti di pensiero: liberalismo, democrazia e cristianesimo. LCD si propone di valorizzare le libertà individuali, il libero mercato e lo Stato di diritto, si riconosce nelle istituzioni democratiche e nel pluralismo politico e si ispira ai valori cristiani, in particolare quelli espressi dalla dottrina sociale della Chiesa, promuovendo la dignità umana, la solidarietà e il principio di sussidiarietà. L'obiettivo è quello di proporre una terza via tra il liberismo classico e la pianificazione statale, cercando un equilibrio tra le esigenze del libero mercato e il ruolo sociale dello Stato, con l'introduzione di specifiche strategie di efficientamento.

L'accordo tra Lega e LCD potrebbe aprire nuovi scenari per la politica italiana. L'ingresso di una componente liberale e cristiano-democratica all'interno della Lega rappresenta un'opportunità per ampliare il consenso e rafforzare il dialogo con settori dell'elettorato più moderati e dell'area di centro. Questo allargamento potrebbe rivelarsi determinante per la coalizione in vista delle prossime sfide elettorali più in bilico, dove la capacità di costruire un'alleanza il più possibile ampia e coesa potrebbe rivelarsi fondamentale per garantire stabilità politica e una visione di governo inclusiva ed efficace.