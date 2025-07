Comprare casa oggi: tra emozioni, norme e innovazione

Roma, 21 Lug. - Il mercato immobiliare italiano si trova in una fase di profondo cambiamento, che mette in evidenza i limiti strutturali di un settore ancora troppo legato a logiche superate. Secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare, oltre il 73% delle compravendite non raggiunge il valore di mercato ideale. Alla base di questo fenomeno c'è spesso la mancanza di competenze specialistiche da parte degli operatori. Molti agenti si limitano ancora al ruolo di semplici intermediari, senza fornire un vero supporto strategico al cliente. "Il ruolo dell'agente immobiliare -spiega Damiano Losco, esperto con quasi quarant'anni di esperienza nel settore-non può ridursi al solo contatto tra venditore e acquirente, serve una preparazione più raffinata".

L'innovazione tecnologica ha modificato profondamente le dinamiche del settore, grazie all'introduzione di strumenti digitali e piattaforme automatizzate per la valutazione degli immobili. "Tuttavia -ricorda Losco- resta fondamentale la componente umana: chi compra casa lo fa spinto da emozioni". Secondo l'Istat, del resto, per l'89% degli italiani l'atto d'acquisto rappresenta una svolta emotiva e personale. "Chi compra casa cerca un nuovo inizio, un luogo che diventi rifugio e punto di partenza per una nuova fase della vita", afferma Losco. Per questo, comprendere le motivazioni del cliente è parte integrante del servizio.

Sul piano normativo, il settore è diventato sempre più complesso. Negli ultimi cinque anni si sono registrate più di 40 modifiche legislative che riguardano aspetti cruciali come l'efficienza energetica, la sicurezza sismica e le agevolazioni fiscali, come il Superbonus: "Serve una preparazione tecnica solida per affrontare tutte queste novità", osserva Losco, evidenziando la necessità di una formazione continua. L'impatto positivo di un approccio professionale si riflette già nei risultati. Le vendite gestite da agenti formati si concludono in tempi mediamente inferiori del 35% rispetto alla media del mercato. Inoltre, la soddisfazione dei clienti cresce quando il servizio include consulenza, valutazione professionale e gestione documentale".