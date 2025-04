Commozione e tristezza tra i fedeli a San Pietro per il Papa

Città del Vaticano, 21 apr. (askanews) - "Grande tristezza, gli ho voluto molto bene come Papa", "ce lo aspettavamo": sono questi i commenti a Roma e in piazza San Pietro in Vaticano, di residenti e turisti che reagiscono alla morte di Papa Francesco. Il pontefice argentino, alla guida della Chiesa cattolica dal marzo 2013, è morto la mattina del 21 aprile all'età di 88 anni.

"La verità, dal primo giorno quando disse il buonasera mi ha dato quella sensazione di amore e pace e poi la sua lealtà sembrava più uno di noi, molto semplice come persona e genuina." racconta una turista pugliese.