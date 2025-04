Come è la Nintendo Switch 2: più grande e più social

Parigi, 3 apr. (askanews) - Più grande e più social: sono stati svelati tutti i dettagli della nuova Nintendo Switch 2, in arrivo il 5 giugno prossimo, a 8 anni dalla prima versione che aveva debuttato nel 2017. Le aspettative di Nintendo sono "altissime", ha detto ad askanews Andrea Persegati, General Manager di Nintendo Italia, spiegando quali sono le grandi novità della console.

"Non è una semplice evoluzione, ma una reinvenzione della Nintendo Switch - ha dichiarato - per cui con la Nintendo Switch 2 abbiamo veramente tantissime aspettative, introduce delle funzioni innovative che consentono delle modalità di gioco e di interazione che prima non c'erano e che consentiranno di giocare ovunque, con chiunque, ma specialmente insieme".

Insieme, grazie alla nuova funzione GameChat che permette di parlare con gli amici mentre si gioca, anche a titoli diversi, condividere lo schermo e video-chattare, collegando la nuova Nintendo Switch 2 Camera, o una telecamera usb-c compatibile (la funzione è dotata di parental control, è disponibile per chi ha l'abbonamento a Nintendo Switch Online, ma è in prova gratuita fino al 31 marzo 2026).

Lo schermo è più grande - passa a 7.9 pollici - la memoria interna sale a 256 gb e si rinnovano anche i Joy Con 2: hanno tasti più grandi, si connettono magneticamente e possono essere usati come un mouse, arricchendo il gameplay con nuove modalità di gioco.

Nintendo si appresta ovviamente a lanciare anche una nuova tornata di giochi per la Switch 2, oltre 50, il primo in esclusiva per la nuova console sarà "Mario Kart World", ma in arrivo c'è anche "Donkey Kong Bananza".