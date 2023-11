Milano, 9 nov. (askanews) - Luis Manuel Diaz, padre del calciatore del Liverpool Luis Diaz, è arrivato in elicottero nella città nord-orientale della Colombiadi Valledupar dopo essere stato liberato dal gruppo di guerriglia colombiano Eln, dopo un sequestro di 12 giorni. Il padre e la madre del calciatore 26enne, erano stati rapiti da uomini armati in motocicletta in una stazione di servizio nella loro città natale di Barrancas il 28 ottobre.