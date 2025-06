Code da mezzanotte a Parigi per acquistare la Nintendo Switch 2

Parigi, 5 giu. (askanews) - Gente in coda dalla mezzanotte fuori dal negozio Fnac Saint-Lazare di Parigi per acquistare l'ultima console di Nintendo, Switch 2. Tra un selfie e un balletto, per i fan dei videogiochi questo è un momento da ricordare.

"Abbiamo aspettato un'ora e mezza buona. Sono arrivato a mezzanotte e 7 e ora credo sia l'1.30. Abbiamo aspettato un'ora e mezza, quindi ne è valsa la pena", ha confidato il 21enne Adalbert Apprill, studente.

"È un evento che capita una volta ogni dieci anni. È la prima volta che mi metto in coda per un videogioco - spiega Matthias, 31 anni - Ma aspettavo l'uscita della console da molto tempo. È stata l'occasione per vivere questo momento in un certo senso storico, se ti piacciono i videogiochi".

Il colosso giapponese dei videogiochi punta almeno a eguagliare il successo della Switch: lanciata a marzo 2017, ha venduto oltre 152 milioni di unità, diventando la terza console più venduta di tutti i tempi, dopo PlayStation 2 di Sony e Nintendo DS.

"Ogni uscita di Mario Kart è un evento enorme per me - spiega ad Afp lo streamer Antistar, 38 anni - Ovviamente, vedere la nuova console Nintendo uscire assieme a un nuovo Mario Kart è una novità assoluta, soprattutto nella storia di Nintendo. I giochi di Mario Kart escono sempre qualche mese dopo le console. È qualcosa di unico. È qualcosa che forse non vivrò più in vita mia, quindi è un evento a cui dovevo assolutamente partecipare".