Climatizzazione, parole chiave sono tecnologia e sostenibilità

Milano, 9 apr. (askanews) - Tecnologia e sostenibilità come elementi chiave anche per le aziende che operano nel settore del condizionamento, un comparto che nell'ultimo anno ha complessivamente vissuto un fase di rallentamento. Per cercare di capire la situazione di queste imprese abbiamo incontrato Michele Mingrone, amministratore delegato di E-Globe SpA. "E-Globe - ha spiegato ad askanews - è nata il 2009 come azienda specializzata nel settore delle energie alternative, è una PMI innovativa, quindi attiva nella realizzazione, progettazione e distribuzione di sistemi di termoidraulica e di condizionamento".

Qual è lo scenario nel quale le aziende si muovono? "Nel mercato Italia, nel settore della climatizzazione, riscaldamento e ventilazione, riconosciuto con l'acronimo HVAC - ha aggiunto l'ad - si sono avuti ricavi in Italia per 27 miliardi di euro circa, in calo quasi del 12% rispetto al 2022. Nonostante questo calo, noi siamo riusciti a mantenere sostanzialmente immutato il fatturato della nostra principale linea di business, che è climatizzazione e condizionamento. Siamo riusciti a registrare un'importante crescita sulla linea forniture chiavi in mano, grazie a una serie di commesse legate ai lavori di efficientamento energetico".

Come in altri settori economici italiani, anche in quello della climatizzazione le norme e le regolamentazioni hanno un peso notevole. "Nel 2023 c'è stato il blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura da parte del governo, che è stato un volano di crescita comunque per gli anni precedenti, nonostante questo, E-Globe è riuscita ad avere un aumento di ricavi di circa il 10%, passando dai 26,9 milioni di euro di fatturato del 2022 a 29,6 milioni di euro per il 2023".

Un altro elemento importante è il disporre di piattaforme di proprietà per le vendite online, che consentono una maggiore capillarità di presenza nel mercato. E anche in questo settore ci sono due parole che non solo a oggi sostituibili: tecnologia e sostenibilità. "Ci siamo sempre differenziati per questo: proporre e guidare il cliente a una soluzione tecnologicamente avanzata e soprattutto ecosostenibile. Con un occhio di riguardo sempre ai consumi".

Un altro elemento che contribuisce ai risultati è il controllo dell'intera filiera: una tema importante anche per molti altri settori del Made in Italy.