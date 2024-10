Clima. Pecoraro Scanio: "Italia sott'acqua e Governo tace"

Milano, 21 ott. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde che da ministro dell'ambiente lanciò l'allarme surriscaldamento del mare Mediterraneo e in particolare dell'Adriatico, richiama governo e parlamento a non sottovalutare l'emergenza e promuovere una vera educazione al cambiamento climatico. "La crisi climatica è evidente: oggi a Milano caldo decisamente sopra la media mentre l'Emilia Romagna vive l'ennesima alluvione per il surriscaldamento dell'Adriatico. E ancora la Sicilia passata da siccità record a strade trasformate in fiumi. Il governo non può tacere e parlare di altro. Serve un commissariato straordinario permanente per la crisi climatica e non interventi spot. E serve un'educazione al cambiamento già avvenuto che insegni a mettersi in sicurezza di fronte ai fenomeni climatici estremi sempre più frequenti." ha dichiarato.