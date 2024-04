Cittadella Cielo Nuovi Orizzonti, visita Commissario AIG

Roma, 8 apr. (askanews) - La Cittadella Cielo Nuovi Orizzonti di Frosinone ha ospitato oggi dalla visita della Dott.ssa Federica Celestini Campanari, Commissario Straordinario dell'Agenzia Italiana per la Gioventù (AIG). L'incontro ha rappresentato un momento significativo di condivisione e collaborazione, ponendo l'accento sulle iniziative che promuovono la solidarietà e il benessere giovanile.

Dopo un caloroso benvenuto e una presentazione da parte di Paolo Brigo, Project Manager dell'Associazione Nuovi Orizzonti fondata da Chiara Amirante, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di ascoltare la toccante testimonianza di Benedetta Ricci. Benedetta, ex volontaria dell'opera ora attivamente coinvolta nei progetti di prevenzione sulle dipendenze e sui disagi sociali, ha condiviso la sua esperienza accresciuta attraverso le opportunità progettuali del "Corpo Europeo di Solidarietà" con Nuovi Orizzonti, evidenziando il valore umano delle iniziative promosse.

La giornata è stata caratterizzata da momenti intensi di dialogo e condivisione riguardo ai progetti congiunti tra Nuovi Orizzonti (che opera sia in Italia che all'estero con centri in Bosnia e Brasile) e l'Agenzia Italiana per la Gioventù. Questi progetti, approvati dall'Agenzia Nazionale per la Gioventù nell'ambito del programma "European Solidarity Corps" e del Servizio Volontario Europeo, si pongono l'obiettivo di favorire la crescita personale dei giovani volontari e il supporto a famiglie e minori in difficoltà. È emerso chiaramente come tali iniziative rappresentino vere opportunità per il recupero e la rinascita di individui e comunità. La visita odierna ha gettato le basi per ulteriori collaborazioni future e lo sviluppo di nuovi progetti e momenti formativi. La solidarietà, come sottolineato durante l'incontro, va oltre le barriere e le differenze, rappresentando un impegno concreto verso un mondo più equo e inclusivo. È un'azione tangibile di aiuto al prossimo, indipendentemente dalle credenze personali, che unisce le persone nell'interesse collettivo del bene comune.

"Ringrazio l'Associazione Nuovi Orizzonti per avermi invitato oggi e avermi dato l'opportunità di confrontarmi con i giovani volontari del Corpo Europeo di Solidarietà del progetto Free Mind per conoscere davvero nel dettaglio tutte le attività che stanno svolgendo di solidarietà e di aiuto alla comunità locale. E sono certa che la giornata di oggi sia soltanto un primo incontro per promuovere e rafforzare sempre più non soltanto i progetti che ci permettono di diffondere i valori europei, ma anche le opportunità che l'Unione Europea e il Governo italiano offrono ai giovani." Così la Dott.ssa Federica Celestini Campanari ha ringraziato l'associazione fondata da Chiara Amirante, sottolineando l'impegno a continuare questa collaborazione proficua, lavorando insieme per promuovere la solidarietà e il progresso sociale.