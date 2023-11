Cisl in piazza, Sbarra: modifiche a manovra, no a stretta pensioni

Roma, 25 nov. (askanews) - "Chiediamo la modifica di misure e provvedimenti che consideriamo sbagliati nella manovra come la stretta sulle pensioni". Lo ha detto il leader della Cisl, Luigi Sbarra, a margine della manifestazione nazionale in piazza Santi Apostoli a Roma in vista dell'incontro con la premier Giorgia Meloni martedì 28 novembre.

"Bisogna ritirare l'articolo 33 che restringe e penalizza aliquote e rendimenti per alcune categorie della P.A. Pensiamo ai medici e gli infermieri, al personale degli enti locali, alle maestre di asilo e agli ufficiali giudiziari. Non si può continuare a fare cassa con le pensioni dei lavoratori. Vanno eliminate le restrizioni su Ape sociale e Opzione donna e bisogna investire di più sull'indicizzazione e la perequazione delle pensioni", ha aggiunto.