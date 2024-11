Cipro, Luciano Sozzo (Stademos): esperienza entusiasmante

Limassol, 16 nov. (askanews) - "L'esperienza di Cipro è veramente entusiasmante, il gruppo Stademos ha 800 camere d'albergo e sta investendo molto per rinnovare il proprio prodotto: 10 milioni di euro per rinnovare 48 suites con piscina privata all'Elysium, in più abbiamo appena aperto Beef Bar all'Hotel Amara proprio come testimonianza del nostro credere nella ristorazione di altissima qualità, sempre all'Amara con Nobu e poi Giorgio Locatelli con la settimana dedicata al tartufo bianco. Abbiamo anche il ristorante Nerea all'Amara che rappresenta una taverna locale ma di lusso e quindi quattro proposte per chi vuole avere una ristorazione di qualità in un ambiente di lusso in una destinazione aperta tutto l'anno con una temperatura fantastica".

Luciano Sozzo, Chief Operating Officer di Stademos e General Manager di Amara Hotel, presenta così la "famiglia" di strutture alberghiere Stademos Hotels LTD, fondata nel 1989, con l'obiettivo di sviluppare, acquisire la proprietà e gestire hotel di livello internazionale sull'isola di Cipro.

Come in ogni famiglia, ogni hotel del gruppo Stademos ha il suo particolare carattere. Oggi, Stademos possiede e gestisce tre dei più iconici e famosi hotel dell'isola, tra cui il 5 stelle lusso Amara a Limassol, il maestoso 5 stelle Elysium a Paphos e il frequentato 4 stelle MedBeach, sempre a Limassol.