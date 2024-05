Cinema, Mollicone: Cinema luoghi di socialità, impegno per salvarli

Roma, 3 mag. (askanews) - "Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto una sottolineatura importante sul valore sociale dei cinema anche le piccole sale che vanno salvate dalla chiusura perché sono un luogo di socialità". Lo ha detto Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia al termine della Cerimonia al Quirinale per la presentazione delle candidature ai David di Donatello. "Il richiamo sul fatto che in gara e in assegnazione ci sono molte donne, ma questo deve essere la normalità, è importante l'accento del Capo dello Stato sul pari merito tra generi" ha concluso Mollicone.