Cinema, Fanelli: successo di Cortellesi soddisfazione per tutta Italia

Roma, 3 mag. (askanews) - Il film di Paola Cortellesi affronta "una tematica importante che riguarda uomini e donne, una soddisfazione per tutta l' Italia". Lo ha detto Emanuela Fanelli entrando al Quirinale per il tradizionale incontro dei candidati al David di Donatello col presidente della Repubblica Mattarella. L'attrice è in gara nella categoria miglior non protagonista per "C'è ancora domani", film di Paola Cortellesi con record di candidature, 19, sulla scia di un enorme successo di pubblico, anche internazionale.