Ciclone Garance colpisce l'isola della Reunion con venti a 230 Kmh

Saint-Denis de la Reunion, 28 feb. (askanews) - Strade deserte a Saint-Denis de la Reunion sull'isola francese della Reunion, colpita dal ciclone Garance con venti fino a 230 chilometri (143 miglia) all'ora. Colpito un territorio di 900.000 persone dove si registrano gravi danni alle case e alle infrastrutture. La tempesta in precedenza aveva costretto alla chiusura dell'aeroporto principale nella vicina Mauritius. Le interruzioni di corrente hanno colpito circa 145.000 persone in tutta l'isola, mentre 82.000 non avevano acqua potabile e 39.000 erano senza accesso a Internet, hanno affermato le autorità. Mentre le violente raffiche di vento e le onde del mare si attenuavano, continuavano a persistere forti piogge e venti. "L'allerta rossa continua e resta in vigore il confinamento obbligatorio", hanno affermato le autorità della prefettura in un post su X, segnalando che il periodo peggiore della stagione era terminato.