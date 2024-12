"Che squadra!" di Lactalis nelle scuole con Insuperabili

Milano, 18 dic. (askanews) - Lactalis Italia e Insuperabili a braccetto per la seconda fase del progetto "Che squadra!", il roadshow che comprende un ciclo di incontri con gli studenti delle scuole superiori italiane. Il fine è quello di sensibilizzare sul tema della disabilità e aprire a messaggi di inclusione e collaborazione. Lactalis, prima realtà del settore agroalimentare sul territorio italiano per presenza e capillarità grazie a brand come Galbani, Parmalat e Leerdammer, ha aperto così la nuova fase dalla collaborazione con Insuperabili, la società sportiva fondata da Giorgio Chiellini per promuovere il calcio per persone con disabilità. La prima tappa dell'edizione 2024/25 all'Istituto Tecnico Statale Pier Paolo Pasolini di Milano, dove sono state coinvolte tre classi di studenti in attività formative e ludiche: prima la lezione interattiva con il coach di Insuperabili Davide Finocchio, poi tutti in campo per giocare insieme.

Il roadshow nelle scuole è parte del programma DISrACTIVE di Lactalis, che testimonia l'impegno del gruppo nel sensibilizzare, educare e promuovere iniziative a favore delle condizioni di fragilità. Un obiettivo sottolineato da Vittorio Fiore, Direttore della Comunicazione Corporate e della Sostenibilità di Lactalis Italia: "Siamo contenti di consolidare la nostra collaborazione con Insuperabili perché nasce dal rispetto di valori comuni per promuovere l'inclusione sociale, la diversità e il rispetto reciproco. Dando il via al secondo anno di Roadshow nelle scuole vogliamo fare la nostra parte per le nuove generazioni, troppo spesso poco ascoltate. Un progetto che, coerentemente con il nostro purpose "Alimentiamo il futuro" rientra nel più grande programma DISrACTIVE e che si esprime anche nel promuovere un futuro più inclusivo attraverso una serie di iniziative sulle quali stiamo lavorando con tutte le nostre energie".

Soddisfazione per Ezio Grosso, fondatore e vicepresidente di Insuperabili: "Questa collaborazione con Lactalis è davvero importante per Insuperabili, la società di cui sono fondatore con Davide Leonardi, per un progetto nato a Torino nel 2012 e che ora si è sviluppato su tutto il territorio nazionale con 18 sedi in Italia per più di 800 ragazzi. Questi progetti, come DISrACTIVE, permettono di diffondere la conoscenza del mondo dello sport e della disabilità ad una platea che parte dalle scuole elementari e arriva fino alle università".

Così come per la docente Lina Napolitano: "Quella di stamattina è stata un'esperienza molto positiva, sotto tutti i punti di vista. In particolare, per gli studenti, molto partecipativi e sensibili a questa proposta. Questa scuola si è sempre prestata ad attività inclusive, dando spazio e disponibilità".

Con quattro parole da non dimenticare mai: collaborazione, lealtà, ambizione e semplicità. Qui il messaggio di Insuperabili, veicolato nelle scuole anche grazie a Lactalis.