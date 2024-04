"Challengers" di Guadagnino: la sfida? Meglio la bellezza dell'incontro

Milano, 10 apr. (askanews) - Un triangolo amoroso ambientato sui campi da tennis in cui si scontrano passioni, caratteri, passato e presente con Zendaya, Mike Faist e Josh O'Connor. È "Challengers", il nuovo film di Luca Guadagnino.

"Il film parla di una tensione costante fra i tre protagonisti che sono perennemente in lotta con se stessi e con qualcuno, l'incapacità di rendersi conto che è tutta una lotta inane perché quello che conta è la bellezza dell'incontro fra loro tre e quando se ne rendono conto devono ritrovare quella bellezza di quelll'incontro, che non è necessariamente l'amore" spiega Guadagnino.

Zendaya interpreta Tashi Duncan, un'ex prodigio del tennis diventata allenatrice dopo un incidente: "Per me, cercare di capire Tashi e la sua psicologia è stato piuttosto interessante, una cosa che ho apprezzato è che lei è sempre quella che è. Non ci vuole l'infortunio perché diventi così, la sua personalità è molto definita fin dall'inizio. Il suo unico vero amore alla fine è il tennis e non c'è più. Sembra composta ma sta cadendo a pezzi".

Sul campo si scontreranno suo marito e il suo ex fidanzato, un tempo migliori amici. Il nuovo incontro scombussola le vite di tutti.

"Loro amano la competizione quello è il loro modo di parlare d'amore - dice John O'Connor, che interpreta Patrick, l'ex - come se si incitassero sempre a vicenda, è tutto costantemente una sfida".

Al centro la passione per il tennis, forse unico vero amore dei protagonisti, dopo loro stessi.

"In parte il motivo che ha portato tutti noi a questa particolare storia è l'idea di innamorarsi e disinnamorarsi del proprio mestiere e il costante tentativo di ritrovare quella passione e quell'amore per esso" dice Mike Faist, ovvero Art, il marito, in un parallelismo fra l'attore e l'atleta.

Il film esce il 24 aprile in Italia e negli Stati Uniti.