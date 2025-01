Chalamet: il mio Bob Dylan? Oggi è più difficile essere sé stessi

Roma, 17 gen. (askanews) -Timothée Chalamet è sicuramente l'attore più amato della sua generazione, venerato dai giovani di tutto il mondo. A Roma è arrivato per presentare "A Complete Unknown", il film su Bob Dylan diretto da James Mangold, nei cinema dal 23 gennaio. La sua è una grande interpretazione del "menestrello", e nel film recita accanto a Edward Norton e Monica Barbaro, che lo hanno accompagnato in Italia per la promozione del film.

Il film è ambientato a New York nei primi anni Sessanta, dove arriva un enigmatico diciannovenne del Minnesota, con la sua chitarra e un talento rivoluzionario. Mentre inizia ad avere successo, anche grazie alle canzoni cantate da Joan Baez, cresce però la sua irrequietezza nei confronti del movimento folk e, rifiutando di essere etichettato, trova altrove la propria strada. "Questa è una interpretazione di Bob Dylan, fortunatamente lui è vivo, è tra noi, a Malibu, e solo lui sa cosa sia successo in quegli anni. - ha detto l'attore - Comunque è difficile trovare un equilibrio, essere se stessi non vuol dire schiacciare gli altri. Oggi credo che sia più difficile uscir fuori per quello che sei e che vuoi essere: ci sono molte più informazioni, molta più pressione. Ma è importante provarci. E poi ognuno di noi è unico".