Centrodestra, Tajani: non si illudano, siamo coesi da 30 anni

Roma, 14 nov. (askanews) - "Non si illudano. Sono trent'anni che siamo coesi grazie all'intuizione e al lavoro di Silvio Berlusconi che per me è stato un padre. Poi ci possono essere anche delle differenze, altrimenti saremmo un partito unico. Ma questa è una ricchezza. Che avendo una piattaforma comune ci siano delle forze alleate che si rivolgono a elettorati diversi, significa che cresce il centrodestra". Lo ha detto il leader di Fi, Antonio Tajani, a Perugia per il comizio di chiusura della campagna elettorale di Donatella Tesei per le elezioni regionali in Umbria.