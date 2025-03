Centri Albania, Piantedosi: già in programma il primo trasferimento

Roma, 28 mar. (askanews) - "Stiamo già programmando il trasferimento di persone nel centro di Gjader in Albania. Al momento il centro è attivo per 49 posti, può arrivare fino a oltre 140. È un intervento che non costerà un euro in più rispetto alle risorse già stanziate".

Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, illustrando in conferenza stampa a Palazzo Chigi le principali misure previste dal decreto approvato dal Cdm.

Sul primo trasferimento di migranti nel Cpr in Albania, ha precisato Piantedosi: "Non abbiamo la data, ma il dl verrà pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale quindi diventa già efficace e operativo". Una parte del centro, ha detto ancora il titolare del Viminale, "è già destinata" al Cpr, mentre "il resto rimane lì in attesa che possa essere utilizzato" dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Europea prevista a maggio.