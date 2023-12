Cenone della Vigilia: nutrienti del pesce spiegati da Assoittica

Roma, (askanews) - La cena della vigilia di Natale si avvicina. La tradizione vuole che si mangi pesce, ma quale? Assoittica Italia insieme alla rete degli istituti alberghieri dell'ittico presentano il loro menu per la vigilia individuando tra le 1.000 specie ittiche presenti in commercio le più gustose e facili da reperire con elevatissima apporto nutrizionale .

Un obiettivo che viene realizzato anche attraverso NUTRIENTinFISH, progetto che analizza 205 specie ittiche basandosi su 20 parametri nutrizionali tra macro e micronutrienti, fondamentali per una dieta bilanciata. Le nutrizioniste di Assoittica Italia, Arianna Felicetti e Maria Pintavalle, forniscono i dati dei nutrienti contenuti nel pesce di questo menu della Vigilia.

"Siamo gli alunni dell'Istituto Aldo Moro di Santa Cesarea Terme e per il cenone di Natale vi consigliamo questo piatto: Crostone di pane con sgombro marinato, cipolle caramellate e salsa di soia".

"In questo piatto troviamo lo sgombro che dalle schede del progetto NUTRIENTinFISH si evince essere ad alto contenuto di vitamina D e anche fosforo. La vitamina D è fondamentale per la massa muscolare e per la salute delle ossa, il fosforo è importantissimo per la salute dei nostri denti".

"Siamo gli alunni dell'Istituto alberghiero Aldo Moro di Santa Cesarea Terme. Per il cenone di Natale vi proponiamo spaghettone con julienne di zucchine, calamari, zest di limone, spada croccante e menta".

"In questo piatto troviamo sia i calamari che il pesce spada. I calamari sono ad alto contenuto di vitamina B12 che è fondamentale per l'attività cognitiva e invece il pesce spada, come tutte le altre specie ittiche, è ad alto contenuto di proteine che sono importantissime per la massa muscolare".

"Noi dell'Istituto alberghiero Tor Carbone-Alessandro Narducci abbiamo pensato per questa vigilia un guazzetto di cozze e gamberi con una crema di pecorino semistagionato e delle verdure in agrodolce".

"In questo piatto troviamo gamberi e cozze. I gamberi sono ad alto contenuto di selenio che è importante per le nostre unghie e capelli. Le cozze sono ad alto contenuto di iodio, importante per la crescita e lo sviluppo dei bambini".

"L'istituto alberghiero Azuni di Cagliari propone per il Cenone di Natale filetto di acciuga in crosta su cremoso di Pecorino romano Dop, Carciofo spinoso Dop e Zafferano di Sardegna Dop con bottarga di muggine".

"In questo piatto troviamo la bottarga e l'acciuga. L'acciuga è una specie ittica ad alto contenuto di zinco che è molto importante per la nostra fertilità e ad alto contenuto di rame che è importante per la protezione dallo stress ossidativo".