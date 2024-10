Ceccardi (Lega): ondate di immigrazione incontrollate

Roma, 31 ott. - "In questi ultimi anni in Europa sono arrivate ondate di immigrazione massiccia e incontrollata che creano problemi dal punto di vista dell'ordine pubblico, della sicurezza e anche del terrorismo. La risposta non può essere quella di una parte di magistratura, politicizzata, la quale dice che in Italia non si può fare niente e dobbiamo accogliere tutti". Lo ha detto l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi intervenendo a '4 di sera' su Rete 4. "In virtù della divisione dei poteri - ha aggiunto Ceccardi - bisogna che la magistratura rispetti il potere esecutivo e il potere legislativo, che sono poteri dello Stato. Il Governo ha individuato una lista di paesi sicuri, dove è possibile rimpatriare i migranti. Alcuni giudici invece, intervengono a gamba tesa, peraltro tirando in ballo il diritto europeo, senza sapere o fingendo di non sapere che al Parlamento europeo abbiamo approvato da poco il nuovo pacchetto migrazione e asilo, il quale entrerà in vigore nel 2026 e prevederà un elenco di Paesi sicuri, anche parzialmente. Peraltro, sempre in ambito europeo, non è un mistero che Ursula von der Leyen e diversi capi di Stato, persino di sinistra come Scholz in Germania, prendano a modello l'intesa Italia-Albania stipulata dal nostro Governo per fare rimpatri sicuri".