"C'è ancora domani" di Paola Cortellesi entra nella corsa agli Oscar

Roma, 7 gen. (askanews) - È stato il film rivelazione della scorsa stagione cinematografica italiana, uno dei maggiori incassi con quasi 37 milioni al box office, nonché il film più visto del 2023 e il suo successo continua. "C'è ancora domani", esordio alla regia di Paola Cortellesi, sarà in corsa per gli Oscar 2025, sebbene l'Italia abbia scelto per rappresentarla, aspirando a una nomination nella cinquina del miglior film in lingua non inglese, "Vermiglio" di Maura Delpero.

La decisione è arrivata dall'Academy: il film di Cortellesi, infatti, non scelto dall'Italia lo scorso anno, quando toccò a "Io Capitano" di Matteo Garrone, è stato selezionato e inserito nella lista di oltre 300 film "eleggibili" per ottenere una nomination alla 97esima edizione degli Oscar, anche nelle categorie tecniche o per gli attori, dopo essere uscito negli Stati Uniti con il titolo "There is still tomorrow".

La votazione per le candidature si aprirà l'8 gennaio e si concluderà il 12. Le nomination saranno annunciate venerdì 17 gennaio, in attesa della grande cerimonia al Dolby Center di Hollywood nella notte italiana tra il 2 e il 3 marzo.