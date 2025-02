Castellitto: momento strano, felice per "Conclave" ma Papa è malato

Los Angeles, 24 feb. (askanews) - Il thriller "Conclave" ha trionfato agli Screen Actors Guild Awards, a una settimana dalla cerimonia degli Oscar.

Il film di Edward Berger sul misterioso processo di selezione a porte chiuse per la scelta del nuovo Papa ha vinto il premio per il miglior cast - l'equivalente del miglior film - per i suoi attori: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini e tra gli altri Sergio Castellitto.

Rossellini ha augurato "una pronta guarigione" a Papa Francesco, ricoverato in ospedale e in condizioni critiche e Castellitto, dal rec carpet di Los Angeles, ha dichiarato: "È un momento molto strano, perché in questo momento il nostro Papa sta morendo. Quindi è un momento particolare, molto drammatico, ma allo stesso tempo ricco di emozioni".

Tra gli altri premiati, miglior attore protagonista Timothée Chalamet per "A Complete Unknown", miglior attrice protagonista Demi Moore per "The Substance" e la serie tv "Shogun". Inoltre come migliori atitori non protagonisti hanno vinto Zoe Saldana per il film "Emilia Pérez" e Kieran Culkin per "A Real Pain".