Caso Salis, Tajani: la premier Meloni ha chiesto a Orban un trattamento di dignità

Roma, 8 feb. (askanews) - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato il caso di Ilaria Salis con il primo Ministro ungherese Victor Orban "in due occasioni", "la prima al telefono il 30 gennaio, la seconda a margine dei lavori del Consiglio Europeo il 2 febbraio", ha detto oggi il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'informativa urgente del governo alla Camera. "Nel rispetto dell'autonomia dei giudici - che ovviamente esiste anche in Ungheria - ha chiesto che venga riservato alla nostra connazionale un trattamento di dignità e rispetto e un giusto processo", ha aggiunto Tajani, precisando di avere "ribadito tale auspicio al Ministro degli Esteri ungherese", "di nuovo incontrato a Bruxelles il 1° febbraio 2024".