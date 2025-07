Roma, 10 lug. (askanews) - Vigili del fuoco a lavoro per ore in provincia di Caserta con 5 squadre, di cui due giunte in rinforzo dai comandi di Avellino e Frosinone, per un incendio in un'azienda adibita allo stoccaggio e riciclo di rifiuti a Torre Lupara, nel comune di Pastorano.

Le fiamme, sviluppatesi nel pomeriggio del 9 luglio, minacciavano alcuni capannoni vicini; l'incendio dopo diverse ore è sotto controllo e sono ancorca in corso le operazioni di spegnimento.