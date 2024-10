Caruso Tribute Prize, On. Di Sanzo: ricordare nostra emigrazione

Roma, 10 ott. (askanews) -L'On. Christian Di Sanzo, eletto in Nord e Centro America, è intervenuto alla presentazione alla Camera dei Deputati della quinta edizione del Caruso Tribute Prize, ideato da Dante Mariti e prodotto dalla Melos International. L'evento si terrà a New York, presso l'Istituto Italiano di Cultura a New York il 15 ottobre, a coronamento delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Enrico Caruso e durante la Columbus Week.

"Con il Caruso Tribute Prize - ha detto - ricordiamo la nostra emigrazione italiana nel mondo, in particolare per quanto mi riguarda negli Usa e in Canada che sono i paesi nei quali la cultura italiana ha lasciato una profonda impronta".