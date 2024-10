Caruso Tribute Prize, il commento del premiato avv. Maietta

Roma, 10 ott. (askanews) - Il Prof. Avv. Angelo Maietta, per il suo impegno nella creazione di format originali che promuovono il made in Italy, è stato premiato nel corso della presentazione alla Camera dei Deputati della quinta edizione del Caruso Tribute Prize, ideato da Dante Mariti e prodotto dalla Melos International. L'evento si terrà a New York il prossimo 15 ottobre, presso l'Istituto Italiano di Cultura, a coronamento delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Enrico Caruso. L'evento, patrocinato dalla Regione Campania, dal Comune di Roma e dai COMITES di New York, vedrà la partecipazione delle istituzioni italiane e americane, insieme a ospiti illustri provenienti dall'Italia e personalità di spicco della comunità newyorkese, tra cui il testimonial del premio Caruso, Michele Sarno, avvocato e volto noto di Raiuno. La serata sarà presentata dalla conduttrice Barbara Politi e trasmessa in uno speciale su Rai Italia verso la fine di ottobre. Nel video il commento dell'Avv. Maietta.