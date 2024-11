Carta Rampante e Attrezzo Disegnante, mostra a Casa degli Artisti

Milano, 22 nov. (askanews) - In occasione della quarta edizione della Milano Drawing Week, la Casa degli Artisti presenta la mostra Carta Rampante e Attrezzo Disegnante di Manuel Scano Larraza bal: una grande installazione che comprende un gigantesco disegno rotante e una macchina che disegna in tempo reale con pennarelli sospesi, prodotta e curata da Collezione Ramo e realizzata interamente con prodotti Canson e Lyra.

Ne ha parlato ad Askanews l'artista durante la preparazione della macchina a Casa degli Artisti.

"Presento una serie di opere che sono state create in parte durante una residenza di tre settimane alla Collezione Ramo, sono tre grandi acquarelli, e poi una macchina per disegnare che e stata prodotta invece qui in loco alla Casa degli Artisti ed e la macchina per disegnare piu grande che ho creato.

Gli acquarelli sono stati fatti usando carta e gli inchiostri che usano per riempire i pennarelli che usero per la macchina che sono inchiostri che non sono mai indelebili e quindi sui quali posso intervenire all'infinito. Ho iniziato con un colore, aggiungendo un altro e poi uso l'acqua per creare un po' l'effetto finale che poi si vede. In qualche modo l'acqua disordina un po' tutto quello che e successo prima, cioe crea un momento di caos nel quale io non riesco piu a controllare quello che succedera .

Nel caso della macchina e la stessa cosa, cioe c'e un aspetto di progettazione, anche quasi ingegneristica da un certo punto di vista, per poi ottenere invece un risultato visivo, sia nella parte aerea della scultura che nella parte di disegno, quasi completamente casuale.

La casualita e l'ingrediente che accomuna le varie opere presenti. Sono vari dispositivi che rendono visibile questo aspetto della vita: il fatto che comunque controlli solo fino a un certo punto.

La macchina nello specifico, la ritengo un po' un elogio alla semplicita , perche il movimento e estremamente semplice dall'alto verso il basso, ma allo stesso tempo e come se rendesse visibile l'infinita possibilita . Nonostante sembri esserci una ripetizione, non c'e , c'e invece una costante variazione sul tema. Ogni pennarello si muove in un determinato modo: uno un po' piu goffo, uno invece ha movimenti piu scattanti. Anche se apparentemente sembrano tutti uguali, invece hanno tutti comportamenti diversi, segni diversi, si alzano in maniera diversa dal foglio, come se racchiudessero delle personalita . E anche divertente in questo senso, sembra un po' un teatro delle marionette".

L'opening della mostra e venerdi 22 novembre dalle 18.30 alle 22.

Il lavoro della macchina e visionabile durante tutti i 9 giorni della Milano Drawing Week fino al 1° dicembre.

La mostra Carta Rampante e Attrezzo Disegnante ospita domenica 24 novembre, sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre il laboratorio di movimento Celebrazione della casualita : Manuel Scano Larraza bal invita i partecipanti a immergersi totalmente nell'azione, disimparando il bel disegnare a favore del segno che genera il corpo in movimento come un atto liberatorio.

L'attivita in programma il 24 e il 30 novembre e pensata per un pubblico di adulti, dai 18 anni in su, mentre il laboratorio del 1° dicembre accoglie i bambini dai 5 agli 11 anni di eta .