Palermo, 13 set. (askanews) - "Già a dicembre ho iniziato la mia battaglia per conto dei siciliani contro Ryaiar e Ita contro questo cartello ignobile. L'atteggiamento di Ryanair si commenta da sé. Mi chiedo come mai: se Ryanair acquista da un lato e dall'altro riduce le rotte, così per ritorsione, fa solo male a se stessa. A mio avviso dovrebbe ragionare meglio". Così il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani parlando con i giornalisti del caro voli in Sicilia.