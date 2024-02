Carnevale a Cinecittà World, show di Carmen Russo con omaggio a Carrà

Roma, 1 feb. (askanews) - Carmen Russo guest star e madrina del primo Carnevale di Cinecittà World, il Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma, che a partire da questa importante novità ha tirato un bilancio sugli ultimi anni di forte crescita e presentato all'auditorium dell'Ara Pacis a Roma la nuova stagione 2024. La showgirl e attrice, accompagnata dall'inseparabile marito, Enzo Paolo Turchi, che firma le coreografie del nuovo spettacolo "Carmen Live", ha smentito ogni voce su una crisi di coppia e rivelato di essere un visitatrice abituale del parco con la loro figlia Maria:

"Carnevale è bello perché fa sognare i bambini e di conseguenza anche noi genitori e io che faccio lo spettacolo nella piazza all'ingresso di Cinecittà World è bellissimo", ha affermato.

Nello show Carmen Russo e altri 8 ballerini, tra le più belle canzoni italiane e un omaggio a Raffaella Carrà: "Un omaggio grande a Raffaella, con tante canzoni a Raffaella che ho fatto con tutto il rispetto possibile e immaginabile, anche perché sono le canzoni che tutti conoscono e a tutti piacciono, perché non farle", ha aggiunto.

A Carnevale anche il prezzo di ingresso è speciale (10 euro più offerta "rientri quando vuoi a Marzo") con il Villaggio aperto tutti i weekend dal 3 al 25 Febbraio, mentre Cinecittà World, sempre più player dell'offerta turistica della Capitale ha registrato un sesto anno di crescita consecutiva passando dal 31esimo al quarto parco italiano (con un incremento del 285% tra il 2016 e il 2023). L'ad, Stefano Cigarini:

"Spesso si dice 'non trasformiamo questo posto in una Disneyland', come se avesse un senso dispregiativo. In realtà i parchi sono delle strutture turistiche ben organizzate, funzionati e che il pubblico sceglie e sono un driver per il turismo e per questo vanno accompagnati e aiutati", ha spiegato ad askanews.