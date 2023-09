Carlo e Camilla a Bordeaux, ultima tappa del viaggio in Francia

Bordeaux, 22 set. (askanews) - Carlo III e la regina Camilla sono arrivati a Bordeaux per l'ultima tappa della loro visita di Stato in Francia.

Il re ha incontrato il sindaco ecologista della città, Pierre Hurmic, che aveva dichiarato lo stato d'emergenza climatica dopo la sua elezione nel 2020, continuando a mettere l'ambiente al centro del suo viaggio francese.

Poi la coppia reale ha visitato la fregata della Royal Navy HMS Iron Duke, ormeggiata sulla Garonna, a bordo della quale nel 2008 il principe William seguì un addestramento militare.

Infine per il Re un giro in Place de la Bourse, con bagno di folla, prima di incontrare imprenditori britannici e francesi e poi ripartire nel tardo pomeriggio per il Regno Unito.